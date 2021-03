Covid: D'Incà, 'in estate torneremo a vita normale' (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - Con il "cambio di passo" del piano vaccinale l'obiettivo è "arrivare a fine estate a vaccinare tutti quelli che si vogliono vaccinare e guardaremo nel passato a questa malattia come un incubo per tornare a una vita normale". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà ad Agorà. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Roma, 11 mar (Adnkronos) - Con il "cambio di passo" del piano vaccinale l'obiettivo è "arrivare a finea vaccinare tutti quelli che si vogliono vaccinare e guardaremo nel passato a questa malattia come un incubo per tornare a una". Lo ha detto il ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico D'ad Agorà.

