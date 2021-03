**Covid: Bertolaso, 'code anziani a Niguarda per errori Aria, una vergogna'** (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11mar. (Adnkronos) - "La coda degli anziani fuori dal centro vaccinale di Niguarda per gli errori di Aria che manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una vergogna! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro". Lo scrive in un post su Facebook Guido Bertolaso, consulente del presidente della Lombardia per la campagna vaccinale della Regione Lombardia. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Milano, 11mar. (Adnkronos) - "La coda deglifuori dal centro vaccinale diper glidiche manda 900 convocazioni al posto delle 600 previste è una! Ho mandato la Protezione Civile ad assisterli, mi scuso con tutti loro". Lo scrive in un post su Facebook Guido, consulente del presidente della Lombardia per la campagna vaccinale della Regione Lombardia.

Advertising

TV7Benevento : **Covid: Bertolaso, 'code anziani a Niguarda per errori Aria, una vergogna'**... - gianlucastorani : Ancora mi domando perché non hanno mai pensato di sforare il deficit anche per costruire centri covid temporanei co… - cadfael2 : roba vecchia ma vale la pena ricordarla... - Invinctus1 : RT @Open_gol: Prende forma il piano sui vaccini in Lombardia per le somministrazioni direttamente in azienda - 5Selector : Con Bertolaso le vaccinazioni Anti Covid-19 effettuate per gli over 80 in Lombardia corrono come una tartaruga.… -