Covid: AIFA blocca un lotto di vaccino Astrazeneca (Di giovedì 11 marzo 2021) Eventi avversi gravi: AIFA blocca un lotto di vaccini contro il Covid di Astrazeneca. Somministrazione sospesa anche in sei paesi Ue A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti al lotto ABV2856 del vaccino Astrazeneca anti Covid-19, AIFA ha deciso in via precauzionale di emettere… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di giovedì 11 marzo 2021) Eventi avversi gravi:undi vaccini contro ildi. Somministrazione sospesa anche in sei paesi Ue A seguito della segnalazione di alcuni eventi avversi gravi, in concomitanza temporale con la somministrazione di dosi appartenenti alABV2856 delanti-19,ha deciso in via precauzionale di emettere… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : FLASH | Militare morto in Sicilia, si era sottoposto il giorno precedente alla prima dose del vaccino AstraZeneca… - ladyonorato : +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - LegaSalvini : Luca #Coletto: “Il tribunale ha dato ragione alla #Lega annullando la nota dell'Aifa che prevedeva, come cura domic… - Kapparar1 : RT @ladyonorato: +++COVID, AIFA DISPONE DIVIETO UTILIZZO DI UN LOTTO VACCINI ASTRAZENECA+++ ACCERTAMENTI IN CORSO IN COORDINAMENTO CON EMA - GianlucaNarisi : RT @DanieleDann1: ?? Vaccino #AstraZeneca: l' #Aifa vieta un lotto in #Italia in via precauzionale dopo la segnalazione di alcuni eventi avv… -