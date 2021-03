Covid, a Napoli in una settimana 2200 nuovi casi: la mappatura del contagio (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Dal 1 al 7 marzo nella città di Napoli sono stati registrati 2200 nuovi casi di positività al Covid con un incremento del 16 per cento rispetto alla settimana precedente in cui i casi notificati erano stati 1.894. L’incidenza settimanale per 100mila abitanti è ora pari a 229 casi. Lo rileva l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia da Covid a Napoli. Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello, dell’Unità di Statistica Medica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune d Napoli e in particolare dell’assessore con delega alla Salute, Francesca Menna. L’analisi mette in luce che ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Dal 1 al 7 marzo nella città disono stati registratidi positività alcon un incremento del 16 per cento rispetto allaprecedente in cui inotificati erano stati 1.894. L’incidenzale per 100mila abitanti è ora pari a 229. Lo rileva l’aggiornamento sull’andamento dell’epidemia da. Il lavoro è coordinato da Giuseppe Signoriello, dell’Unità di Statistica Medica dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con la collaborazione del Comune de in particolare dell’assessore con delega alla Salute, Francesca Menna. L’analisi mette in luce che ...

