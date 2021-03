Covid-19, leggero calo in Campania ma situazione resta preoccupante: 27 i decessi (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.981 i nuovi positivi al Covid-19 in Campania, di cui 1.928 asintomatici e 684 sintomatici, su 27.465 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 27 decessi, 18 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.674 guariti. Rispetto alla giornata di ieri, dove la percentuale dei positivi era intorno all’11%, oggi invece si attesta al 10,8%. Il Bollettino: Positivi del giorno: 2.981 (di cui 369 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.928 Sintomatici: 684 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 27.465 (di cui 4.312 antigenici) Totale positivi: 295.589 (di cui 9.658 antigenici) Totale tamponi: 3.179.420 (di cui 151.160 ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 2.981 i nuovi positivi al-19 in, di cui 1.928 asintomatici e 684 sintomatici, su 27.465 test analizzati nelle ultime 24 ore. Il bollettino odierno dell’Unità di Crisi regionale registra 27, 18 deceduti nelle ultime 48 ore e 9 deceduti in precedenza ma registrati? ieri?, e 1.674 guariti. Rispetto alla giornata di ieri, dove la percentuale dei positivi era intorno all’11%, oggi invece si attesta al 10,8%. Il Bollettino: Positivi del giorno: 2.981 (di cui 369 casi identificati da test antigenici rapidi) di cui Asintomatici: 1.928 Sintomatici: 684 * Sintomatici e Asintomatici si riferiscono ai soli positivi al tampone molecolareTamponi del giorno: 27.465 (di cui 4.312 antigenici) Totale positivi: 295.589 (di cui 9.658 antigenici) Totale tamponi: 3.179.420 (di cui 151.160 ...

Advertising

anteprima24 : ** Covid-19, leggero calo in Campania ma situazione resta preoccupante: 27 i #Decessi ** - fqualivita : Nell’anno del #COVID19 l’#export vinicolo #madeinItaly raggiunge quota 6,29 miliardi di euro, in leggero calo (-2,2… - infoitinterno : Covid in Toscana, in leggero aumento i casi in Regione. L'anticipazione dei dati - IleniaC80 : RT @25O319: Scusate, posso sospettare un leggero coinvolgimento nelle politiche di contrasto al virus di questi soggetti che guadagnano mil… - poetatoto1 : @flauraUSPP Io lo fatto e tanti altri come me. Lievi sintomi come di astenia, qualche leggero dolorino. Il giorno d… -