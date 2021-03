Covid-19, Italia: il bollettino di oggi 11 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bollettino: in aumento contagi e terapie intensive. Continua la corsa al vaccino: l’Italia dice no al lotto di Astrazeneca Nel bollettino di oggi, i dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un incremento generale dei nuovi contagi, ma anche delle terapie intensive e dei ricoveri. Continua nel frattempo la corsa al vaccino anti-Covid e dall’Austria arriva il blocco del lotto di Astrazeneca, il vaccino “a rischio trombosi”. Il bollettino Il bollettino mostra un aumento del numero dei contagi, che oggi raggiunge quota 25.673. In aumento anche le terapie intensive (+32) e i ricoveri (365), dati che mettono a dura prova ospedali e pronto soccorsi.I decessi di oggi salgono a 373, mentre i guariti raggiungono i 15.000. ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021) Il: in aumento contagi e terapie intensive. Continua la corsa al vaccino: l’dice no al lotto di Astrazeneca Neldi, i dati offerti dalla Protezione Civile mostrano un incremento generale dei nuovi contagi, ma anche delle terapie intensive e dei ricoveri. Continua nel frattempo la corsa al vaccino anti-e dall’Austria arriva il blocco del lotto di Astrazeneca, il vaccino “a rischio trombosi”. IlIlmostra un aumento del numero dei contagi, cheraggiunge quota 25.673. In aumento anche le terapie intensive (+32) e i ricoveri (365), dati che mettono a dura prova ospedali e pronto soccorsi.I decessi disalgono a 373, mentre i guariti raggiungono i 15.000. ...

