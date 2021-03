Covid-19 | il punto sulle dosi di vaccino somministrate dall’Asl Salerno

(Di giovedì 11 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– L’Asl ad oggi ha somministrato alla popolazione oltre 75.000di, di cui 20.000 agli ultra ottantenni, e circa 12.000 al personale scolastico. Se si calcolano gli oltre 20.000 vaccini somministrati dall’Azienda Ospedaliera del Ruggi, si arriva a contare oltre 100.000 vaccinati, vale a dire il 10% della popolazione dell’intera provincia/dell’Asl. Per fare ciò, su tutto il territorio della provincia stati attivati più di 80 punti vaccinali, dislocati in strutture aziendali (ospedali, distretti sanitari, ecc.), scuole, residenze sanitarie assistite, strutture comunali, ecc. Al fine di chiarire i motivi di quelli che possono essere percepiti come fase di stallo nella somministrazione delalla popolazione, giova ricordare che i vaccini usati hanno bisogno di una ...

