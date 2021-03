Covid-19 | il bollettino dell’11 marzo | 25 673 nuovi casi e 373 vittime

(Di giovedì 11 marzo 2021) Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi giovedì 11, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite. Il Ministero della Salute ha pubblicato ilrelativo all’epidemia da-19 diffusasi in Italia. Stando ai dati odierni, idi contagio complessivi sono saliti a 3.149.017 con un incremento di 25.673 unità rispetto a ieri. Salgono ancora L'articolo proviene da YesLife.it.

Mentre le persone guarite o dimesse sono 2.550.483 complessivamente: 15.000 quelle uscite oggi dall'incubo. E gli attuali positivi - i soggetti che hanno il virus - risultano essere in tutto ...I nuovi dati del ministero della Salute segnano un tasso di positività del 6.9%. Dopo il confronto con le Regioni di oggi, il Cdm di domani dovrà varare ulteriori restrizioni. Via libera dell'Ema al ...Covid, il bollettino di oggi giovedì 11 marzo 2021: sono 25.673 i contagi e 373 i morti, secondo i dati diffusi dal ministero della Salute. Ieri, in tutta Italia, erano stati registrati 22.409 i nuovi ...Sono 25.673 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute ...