Cos' è quella roba? Ammazza Impensabile | cosa spunta alle spalle di Sallusti in tv | la Merlino senza parole | Video

(Di giovedì 11 marzo 2021) Un esilarante siparietto "gastronomico" è andato in scena a L'aria che tira, su La7. Myrtaè in collegamento con Alessandro, dietro il quale intravede un oggetto che attira la sua attenzione: "È un'affettatrice? Cos'èmacchina stupenda dietro di te?", chiede la conduttrice. "ci affetti, il prosciutto?"., con un sorriso imbarazzato risponde: "Sì, ci affetto il prosciutto. È una Berkel del '43", sottolinea. ", che intenditore", ribatte la. Poi, facendosi più serio, il direttore de Il Giornale commenta il tergiversare del governo Draghi sulle misure da prendere rispetto ai contagi. "Non siamo in mezzo al guado, sono cambiate le pbilità di successo, così come l'autorevolezza e l'efficienza ...

Advertising

jenocestino : COS'ERA QUELLA COSAAAAAA - LucaNicotera : @0zen_ @mafronte @stanzaselvaggia Ecco cos’era quella puzza... - solodenti : @DrManq oddio, me la sono perso. Cos´ha scritto quella cretina totale? - Ariachetira : RT @La7tv: #lariachetira Siparietto 'gastronomico', @MyrtaMerlino ad @AleSallusti: 'Cos'è quella macchina stupenda dietro di te, un'affetta… - La7tv : #lariachetira Siparietto 'gastronomico', @MyrtaMerlino ad @AleSallusti: 'Cos'è quella macchina stupenda dietro di t… -

Ultime Notizie dalla rete : Cos quella

Sky Tg24

... comeavvenuta la scorsa settimana Desio , in provincia di Monza e Brianza, odi ... chiede quindi il giornalista del quotidiano torinese: "Ricordiamoci sempre che se vuoi capire che'è ...Nel nuovo testo, ifatti, stata eliminata come categoria prioritariadei lavoratori ... Entro fine marzo dovrebberoarrivare circa 7 milioni di vaccini, mettendo in grado il Paese di ...Justin Robinson, cosa non ha funzionato a Cremona? "Ritengo che siamo stati troppo stagnanti in attacco, mentre la nostra comunicazione in difesa era in ritardo - spiega il play della Vuelle -. Troppa ...Ma cosa sta succedendo davvero sul fronte dei contagi? Perché ieri è scattato il coprifuoco alle 19 a Bari e la Regione Campania ha chiuso i lungomare e le piazze e il Piemonte ...