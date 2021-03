CorSport | Ronaldo pesa troppo alla Juve | possibile che il matrimonio finisca con un anno di anticipo 

(Di giovedì 11 marzo 2021) Che ne sarà deltrae lantus? Se lo chiede il Corriere dello Sport. Il peso del portoghese, per la, è indubbio, anche se CR7 ha incrementato i ricavi commerciali e da merchandising del club. “Il peso sui conti si fa sempre più forte. Specie con la pandemia che ha già trascinato la semestrale ’20-21 del club a una perdita di 113,7 milioni. Costato 115,8 milioni,per circa 86 milioni all’sul bilancio tra stipendio (31 milioni netti) e ammortamento. Sarà ancora sostenibile?”. Il portoghese ha un contratto con lafino al 2022 ma il rinnovo, come ha detto Paratici prima del match con il Porto, non è all’ordine del giorno. “Resterà? La possibilità che il Porto possa diventare il punto di non ritorno esiste, ...

...quanto potesse incidere una gara di campionato sull'obiettivo Porto sull'affaticamento di. ... Almeno così riporta il, che sottolinea quanto CR7 sia incline a irritarsi quando non ...... sarebbe diventato qualcosa di più di un normale approccio: le due parti - scrive il- ...del 90% delle quote del Newcastle (si era parlato persino di un clamoroso acquisto di Cristiano...Il commento di Dotto. “E’ solo il gesto vezzoso di un esteta che il mondo ai piedi e le casse piene di dollari hanno nel tempo trasformato in una fighetta con un profondo e radicato istinto predatorio ..."Ronaldo ora è un peso" scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Tre anni e altrettanti fallimenti in Champions League per i bianconeri, con il campione ...