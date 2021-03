CorSport: per la convocazione di Lozano contro il Milan si attendono i test del weekend (Di giovedì 11 marzo 2021) Gattuso spera di riuscire a convocare Lozano per la partita di domenica contro il Milan. Saranno decisivi i controlli che verranno effettuati nel fine settimana, scrive il Corriere dello Sport. Il messicano ha saltato 6 partite e sicuramente non può essere al top. “Alla ripresa degli allenamenti (di ieri), Lozano ha svolto dapprima terapie, poi personalizzato in campo ed una prima parte in gruppo. Si punta anzitutto alla convocazione per la prossima col Milan (nel qual caso partirebbe verosimilmente dalla panchina), il tutto però da verificare con appositi e decisivi test del fine settimana”. Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per il recupero di Petagna. “Un po’ di pazienza ancora per Petagna, che dopo le rituali terapie ha svolto lavoro ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 marzo 2021) Gattuso spera di riuscire a convocareper la partita di domenicail. Saranno decisivi illi che verranno effettuati nel fine settimana, scrive il Corriere dello Sport. Il messicano ha saltato 6 partite e sicuramente non può essere al top. “Alla ripresa degli allenamenti (di ieri),ha svolto dapprima terapie, poi personalizzato in campo ed una prima parte in gruppo. Si punta anzitutto allaper la prossima col(nel qual caso partirebbe verosimilmente dalla panchina), il tutto però da verificare con appositi e decisividel fine settimana”. Ci vorrà invece ancora un po’ di tempo per il recupero di Petagna. “Un po’ di pazienza ancora per Petagna, che dopo le rituali terapie ha svolto lavoro ...

Advertising

napolista : CorSport: per la convocazione di Lozano contro il Milan si attendono i test del weekend La presenza del messicano… - capuanogio : #Juve al bivio: #Ronaldo pesa troppo sul bilancio per quello che ha portato in campo nei risultati in Europa. Possi… - CioppaLeonardo : @CorSport Neymar e Oshimen insieme a Insigne per il trono.(fatemi sognare è un mio diritto) olé - CorSport : Katerina #Fonseca: “Paulo sconvolto per il sorteggio. Era molto deluso dopo il #derby” ?? - Giusepp00699032 : Ma per i capiscer di Twitter qualora venisse eliminato il @FCBarcelona sarà anche per loro stagione fallimentare o… -