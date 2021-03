Coronavirus Sicilia | il bollettino dell’11 marzo 2021 | 672 nuovi casi | tasso di positività al 2 | 8%

(Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 672 icontagi registrati insu 23.638 tamponi effettuati.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a giovedì 11. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 13.522 di cui 12.751 in isolamento domiciliare. 671 i ricoverati in ospedale, 100 in terapia intensiva. Sono 18 le nuove vittime da Covid-19. Ildiadesso è al 2,8 %, in lieve diminuzione rispetto a ieri (2,9%)Icittà per città.Palermo 263, Catania 143, Messina 51, Siracusa 27, Trapani 39, Ragusa 32, Caltanissetta 51, Agrigento 63, Enna 3.

