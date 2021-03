Coronavirus, ricoverato in ospedale anche Beppe Marotta (Di giovedì 11 marzo 2021) Non solo l’ad del Monza Adriano Galliani, anche l’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta è ricoverato dopo la positività al Covid. Lo riporta il Corriere della Sera. Positivo dal 25 febbraio scorso, il dirigente nerazzurro è ricoverato da qualche giorno all’Humanitas di Rozzano, sotto il controllo anche del medico sociale del club Piero Volpi. Secondo il L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 11 marzo 2021) Non solo l’ad del Monza Adriano Galliani,l’amministratore delegato dell’Interdopo la positività al Covid. Lo riporta il Corriere della Sera. Positivo dal 25 febbraio scorso, il dirigente nerazzurro èda qualche giorno all’Humanitas di Rozzano, sotto il controllodel medico sociale del club Piero Volpi. Secondo il L'articolo

