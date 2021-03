Coronavirus, Ricciardi: “Il vaccino di massa non ci garantirà il ritorno alla normalità” (Di giovedì 11 marzo 2021) Le parole di Walter Ricciardi, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica, non sono mai di grande ottimismo. Non sono nemmeno quelle riportate da AdnKronos e pronunciate durante il webinar ‘Obbligati a crescere – vaccino, come ricominciare’, promosso dal Gruppo Caltagirone. “Dobbiamo assolutamente vaccinare quanto prima possibile e quanto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di giovedì 11 marzo 2021) Le parole di Walter, consulente del ministro della Salute Roberto Speranza e docente di Igiene all’università Cattolica, non sono mai di grande ottimismo. Non sono nemmeno quelle riportate da AdnKronos e pronunciate durante il webinar ‘Obbligati a crescere –, come ricominciare’, promosso dal Gruppo Caltagirone. “Dobbiamo assolutamente vaccinare quanto prima possibile e quanto L'articolo NewNotizie.it.

Advertising

domcamodeca : Il solito #ricciardi: adesso neanche i #vaccini bastano per tornare alla normalità! - domcamodeca : Coronavirus, Ricciardi: ‘Vaccinazione di massa non ci garantirà ritorno a normalità’ - MarcoProEU : #COVID19, #Ricciardi: 'Vaccinazione di massa non ci garantirà normalità'. Quindi, da 'ignorante' in materia, mi ch… - causiondr : RT @AngeloPezzullo: Quando vogliamo smettere di inseguire e cominciare ad agire seriamente? Quando vogliamo capire che serve un piano a 6,… - GoSollar01 : RT @AngeloPezzullo: Quando vogliamo smettere di inseguire e cominciare ad agire seriamente? Quando vogliamo capire che serve un piano a 6,… -