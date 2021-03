Coronavirus, origine dai maiali: il nuovo studio sorprende (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Nunziati Il Coronavirus potrebbe avere avuto origine dai maiali e non, come ritenuto da più parti fino a oggi, dai pipistrelli. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata dal Guardian: “Una malattia mortale del maiale – si legge nello studio – potrebbe aver preparato il terreno per il Covid-19”. Bisogna considerare infatti che il maiale, come riporta Improntaunika.it - Upday News. Leggi su improntaunika (Di giovedì 11 marzo 2021) Alessandro Nunziati Ilpotrebbe avere avutodaie non, come ritenuto da più parti fino a oggi, dai pipistrelli. A dirlo è una nuova ricerca pubblicata dal Guardian: “Una malattia mortale del maiale – si legge nello– potrebbe aver preparato il terreno per il Covid-19”. Bisogna considerare infatti che il maiale, come riporta Improntaunika.it - Upday News.

Advertising

SarahRi30694280 : Massimo Citro: 'La verità sull'origine del coronavirus non è ancora stat... - abunabuana : Massimo Citro: 'La verità sull'origine del coronavirus non è ancora stat... - PaoloBMb70 : Da - lcristaldi53 : Massimo Citro: 'La verità sull'origine del coronavirus non è ancora stat... - IacobellisT : Massimo Citro: +La verità sull'origine del coronavirus non è ancora stata detta+' -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus origine Sempre più giovani contagiati dal Covid: in terapia intensiva un ragazzo di 21 anni ...questo reparto quasi senza rendersene conto dopo aver contratto la variante inglese del Coronavirus. LA DIRETTRICE La dottoressa Astrid Ursula Behr , di origine tedesca ma punto di riferimento della ...

Voci distinte in un coro che unisce Siciliano di origine, conosce Mori nel 2016 ed entra subito in sintonia con lui. Il segreto della sua cucina è la semplicità, basata sull'utilizzo di prodotti d'eccellenza, di cui la nostra penisola ...

5 domande sull’origine del coronavirus Il Post Covid, morto padre Andrea, lanciò il “Monumento ai bambini mai nati” Ieri, alla presenza di familiari e figli spirituali, si sono svolti nella chiesa del convento di Santa Chiara dell'Aquila i funerali di padre Andrea D’Ascanio. A celebrarli è ...

Coronavirus, origine dai maiali: il nuovo studio sorprende Il coronavirus potrebbe avere avuto origine dai maiali e non, come ritenuto da più parti fino a oggi, dai pipistrelli. A dirlo è una nuova ricerca ...

...questo reparto quasi senza rendersene conto dopo aver contratto la variante inglese del. LA DIRETTRICE La dottoressa Astrid Ursula Behr , ditedesca ma punto di riferimento della ...Siciliano di, conosce Mori nel 2016 ed entra subito in sintonia con lui. Il segreto della sua cucina è la semplicità, basata sull'utilizzo di prodotti d'eccellenza, di cui la nostra penisola ...Ieri, alla presenza di familiari e figli spirituali, si sono svolti nella chiesa del convento di Santa Chiara dell'Aquila i funerali di padre Andrea D’Ascanio. A celebrarli è ...Il coronavirus potrebbe avere avuto origine dai maiali e non, come ritenuto da più parti fino a oggi, dai pipistrelli. A dirlo è una nuova ricerca ...