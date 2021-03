Coronavirus, oggi boom di casi nel Lazio: 1800 positivi e 13 morti. Rt a 1.3, verso la zona rossa (Di giovedì 11 marzo 2021) boom di casi nel Lazio che nel bollettino di oggi registra 1800 positivi e che dovrebbe avvenire a partire da lunedì. Sono 13 i decessi e 1322 i guariti. In leggero aumento i ricoveri in area medica (+... Leggi su leggo (Di giovedì 11 marzo 2021)dinelche nel bollettino diregistrae che dovrebbe avvenire a partire da lunedì. Sono 13 i decessi e 1322 i guariti. In leggero aumento i ricoveri in area medica (+...

Advertising

repubblica : ?? Coronavirus, il bollettino di oggi 11 marzo: 25.673 nuovi casi e 373 vittime - you_trend : ? #Coronavirus, vaccini somministrati per regione alle 17 di oggi - repubblica : ?? Coronavirus, vaccini da oggi anche per la fascia di eta' 70-80 anni. Come funziona il piano regione per regione - Forever_Purple : RT @sole24ore: ?? Via libera dell'Ema a Johnson & Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda bloccano Astrazeneca, Italia ferma un lotto . ? Gli… - MaricaGusmitta : RT @emanuelecarioti: #CovidItalia #oggi ?? 25.673 contagi; 373 DECESSI!!! SUPERATI I 101.100 (101.184) MORTI in #ITALIA #PaceallAnimaLoro; #… -