Coronavirus | nuovo decreto in arrivo | la decisione del Governo

(Di giovedì 11 marzo 2021) Ladelin merito alle nuove misure restrittive da, più rigide e mirate, è attesa per le prossime ore:inMisure restrittive più rigide e mirate, ladel: atteso ilper il(fonte pixabey)Misure restrittive più rigide e mirate, nuovi parametri per la mobilità tra fasce di colore e rischio. Ma anche stretta nei weekend e nei giorni legati alle festività pasquali: si attende in queste ore ladelin merito alcontro il. Unagià preannunciata, dopo l’incontro con ...

Advertising

fanpage : L'Unione Europea boccia il vaccino russo - ilpost : Nella saga dei colori entra anche il 'rosso rafforzato', previsto dall'ordinanza comunale firmata dal sindaco di Ca… - MutiLeonilde : RT @RaiNews: La California è lo stato più colpito dalla pandemia negli Usa con 54.697 morti, seguita da New York, Texas e Florida https://t… - patriziagatto3 : RT @GiovanniCalcara: Moderna ha iniziato a testare sulle persone un nuovo vaccino Covid-19 progettato per mirare meglio a un ceppo di coron… - fisco24_info : Coronavirus, oggi. Biden: se avremo un surplus di vaccini, lo condivideremo col mondo: ? Pakistan, scuole chiuse do… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus nuovo

Fanpage.it

...l'economia italiana è alle prese con la pandemia dache ha provocato la peggiore recessione dalla fine della Seconda Guerra Mondiale (Pil a - 8,9% secondo l'Istat nel 2020). Ora il...... il rispetto per il fatto che non si sa mai se e quando il mondo verrà chiuso di, farà sì che ...in tutto il mondo e prevenire lo sviluppo e la diffusione di nuove varianti di. È ...Riascolta Un'altra Pasqua in lockdown di 24 Mattino - Le interviste. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.AGI - Malgrado i progressi nelle vaccinazioni, il Sud America sta vivendo un preoccupante aumento dei casi di coronavirus. Il Brasile, secondo Paese del continente con il maggior numero di casi e mort ...