Coronavirus nel mondo: superati 118 milioni di casi (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bilancio complessivo dei decessi ha raggiunto quota 2.619.676 L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bilancio complessivo dei decessi ha raggiunto quota 2.619.676 L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

rtl1025 : ?? Il governo giapponese ha deciso l'esclusione degli spettatori provenienti dall'estero per le #Olimpiadi di #Tokyo… - fanpage : Il farmaco che 'uccide' il #Covid19. Lo riporta la rivista Medscape Medical News - vaticannews_it : #10Marzo @CaritasItaliana e @FOCSIV I più colpiti dalla #pandemia sono gli anziani @AaccCeta #COVID19 A rischio pro… - lostatoincrisi : Covid-19: Cosa succedeva un anno fa? 11/3/2020 L’OMS dichiara finalmente lo stato di pandemia. Si contano già 287.… - CNR_DIITET : RT @CNRsocial_: Osservatorio #COVID19: la #pandemia in Italia cambia anche il web: 6615 nuovi domini .it sul #Coronavirus nel 2020 (dati de… -