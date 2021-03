Coronavirus, l’uscita di Trump sul vaccino: «Se lo avete è merito mio». In Germania risalgono i contagi (Di giovedì 11 marzo 2021) USA ANSA L’ex presidente degli Usa, Donald Trump.Trump: «Ricordatevi di me quando fate il vaccino» In una nota di poche righe, pubblicata nella notte italiana di oggi 11 marzo, Donald Trump si prende i meriti per il vaccino anti-Covid: «Mi auguro che tutti ricordiate quando fate il vaccino per il Covid-19 (spesso chiamato anche il virus cinese) che, se non fossi stato io presidente, lo avreste avuto nell’ipotesi migliore fra cinque anni, e probabilmente non lo avreste avuto del tutto. Mi auguro che tutti lo ricordino», ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti, con un’uscita che ha fatto non poco rumore Oltreoceano e sui social network. March 10, 2021 Al momento negli Stati Uniti il vaccino è stato somministrato al 10% della popolazione con un ritmo ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) USA ANSA L’ex presidente degli Usa, Donald: «Ricordatevi di me quando fate il» In una nota di poche righe, pubblicata nella notte italiana di oggi 11 marzo, Donaldsi prende i meriti per ilanti-Covid: «Mi auguro che tutti ricordiate quando fate ilper il Covid-19 (spesso chiamato anche il virus cinese) che, se non fossi stato io presidente, lo avreste avuto nell’ipotesi migliore fra cinque anni, e probabilmente non lo avreste avuto del tutto. Mi auguro che tutti lo ricordino», ha scritto l’ex presidente degli Stati Uniti, con un’uscita che ha fatto non poco rumore Oltreoceano e sui social network. March 10, 2021 Al momento negli Stati Uniti ilè stato somministrato al 10% della popolazione con un ritmo ...

