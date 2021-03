Coronavirus, l’uscita di Trump sul vaccino: «Se lo avete è merito mio». I dati sull’esportazioni di vaccini dall’Ue (Di giovedì 11 marzo 2021) UE Ansa vaccini anti-Covid.Esportate oltre 34 milioni di dosi a febbraio Da una parte ci sono gli Stati Uniti di Joe Biden che, dopo aver ordinato altri 200 milioni di dosi di vaccino di Johnson&Johnson, ha dosi sufficienti per vaccinare quasi due volte la propria popolazione adulta e – stando a quanto dichiarato dal presidente – non sembra intenzionata a condividere le dosi con altri Paesi alleati, tra cui i membri l’Unione europea, prima di aver vaccinato i propri cittadini. Dall’altra c’è l’Unione europea che, come si apprende da un documento distribuito agli ambasciatori presso l’Ue, soltanto nel mese di febbraio ha esportato oltre 34 milioni di vaccini anti-Covid verso 31 Paesi, inclusi 9,1 milioni alla Gran Bretagna, 954 mila agli Stati Uniti e 3,9 milioni al Canada. La rivelazione arriva dopo uno scambio di ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) UE Ansaanti-Covid.Esportate oltre 34 milioni di dosi a febbraio Da una parte ci sono gli Stati Uniti di Joe Biden che, dopo aver ordinato altri 200 milioni di dosi didi Johnson&Johnson, ha dosi sufficienti per vaccinare quasi due volte la propria popolazione adulta e – stando a quanto dichiarato dal presidente – non sembra intenzionata a condividere le dosi con altri Paesi alleati, tra cui i membri l’Unione europea, prima di aver vaccinato i propri cittadini. Dall’altra c’è l’Unione europea che, come si apprende da un documento distribuito agli ambasciatori presso l’Ue, soltanto nel mese di febbraio ha esportato oltre 34 milioni dianti-Covid verso 31 Paesi, inclusi 9,1 milioni alla Gran Bretagna, 954 mila agli Stati Uniti e 3,9 milioni al Canada. La rivelazione arriva dopo uno scambio di ...

