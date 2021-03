Coronavirus, le Regioni che rischiano la zona Rossa. La Danimarca sospende la somministrazione di AstraZeneca – LIVE (Di giovedì 11 marzo 2021) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 12.05 – La Danimarca sospende la somministrazione di AstraZeneca La Danimarca sospende la somministrazione del vaccino AstraZeneca contro il Covid dopo aver rintracciato problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. 10.45 – Cambia il piano vaccini: chi ha la priorità e quali sono le regole 9.59 – Coronavirus, nuova stretta in Puglia. La Sicilia è sempre più Rossa. Aumento dei contagi a Bologna 9.40 – Coronavirus, le ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Allarmein Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo.ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenticon le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. 12.05 – LaladiLaladel vaccinocontro il Covid dopo aver rintracciato problemi di coagulazione del sangue in alcuni pazienti. 10.45 – Cambia il piano vaccini: chi ha la priorità e quali sono le regole 9.59 –, nuova stretta in Puglia. La Sicilia è sempre più. Aumento dei contagi a Bologna 9.40 –, le ...

