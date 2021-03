Coronavirus, le Regioni che rischiano la zona rossa dal 15 marzo (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenza Coronavirus in Italia, le Regioni che rischiano la zona rossa dal prossimo 15 marzo. Mentre il governo ragiona su una nuova stretta alla luce dell’aumento dei contagi, si attende il nuovo monitoraggio dell’Iss che dovrebbe cambiare nuovamente la mappa dei colori dell’Italia spostando la penisola verso l’Arancione e verso il Rosso. Andiamo a vedere allora quali sono le Regioni che rischiano la zona rossa a partire dal 15 marzo alla luce dei dati epidemiologici. La mappa dell’Italia all’11 marzo Partiamo da quelli che sono i colori delle Regioni all’11 marzo, alla luce delle ordinanze entrata in vigore nella giornata dell’8 ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenzain Italia, lecheladal prossimo 15. Mentre il governo ragiona su una nuova stretta alla luce dell’aumento dei contagi, si attende il nuovo monitoraggio dell’Iss che dovrebbe cambiare nuovamente la mappa dei colori dell’Italia spostando la penisola verso l’Arancione e verso il Rosso. Andiamo a vedere allora quali sono lechelaa partire dal 15alla luce dei dati epidemiologici. La mappa dell’Italia all’11Partiamo da quelli che sono i colori delleall’11, alla luce delle ordinanze entrata in vigore nella giornata dell’8 ...

