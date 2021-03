Coronavirus, le news. Bollettino: 25.673 contagi su 372.217 tamponi, 373 decessi. LIVE (Di giovedì 11 marzo 2021) I nuovi dati del ministero della Salute segnano un tasso di positività del 6.9%. Dopo il confronto con le Regioni di oggi, il Cdm di domani dovrà varare ulteriori restrizioni. Via libera dell'Ema al vaccino Johnson&Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda sospendono l'uso di AstraZeneca in via precauzionale. Verifiche su un lotto in Italia. Nel mondo superati i 118 milioni di casi Leggi su tg24.sky (Di giovedì 11 marzo 2021) I nuovi dati del ministero della Salute segnano un tasso di positività del 6.9%. Dopo il confronto con le Regioni di oggi, il Cdm di domani dovrà varare ulteriori restrizioni. Via libera dell'Ema al vaccino Johnson&Johnson. Danimarca, Norvegia e Islanda sospendono l'uso di AstraZeneca in via precauzionale. Verifiche su un lotto in Italia. Nel mondo superati i 118 milioni di casi

