Coronavirus | l’anticorpo monoclonale Gsk funziona contro le varianti

Leggi su newsmondo

(Di giovedì 11 marzo 2021)Gskledel Covid. ROMA –Gskledel Covid-19. A dirlo è uno studio condotto dalla stessa azienda in collaborazione con la Vir Biotechnology. Secondo gli ultimi dati, riportati dal Corriere della Sera, il medicinale consente di ridurre dell’85% i ricoveri e i decessi tra i pazienti ad alto rischio. Nei prossimi giorni potrebbe essere richiesta all’Ema l’autorizzazione all’uso di emergenza per la loro terapia sperimentale. Un’arma in più per provare a contrastare l’emergenzae cercare di ridurre la pressione sui servizi sanitari. Studio sospeso per “alta efficacia” Lo studio è stato ...