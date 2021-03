Coronavirus | l’allarme di Gimbe sulle terapie intensive | nelle ultime tre settimane +66% di ingressi

Leggi su open.online

(Di giovedì 11 marzo 2021) La Fondazioneha pubblicato un nuovo monitoraggio della situazionein Italia. Nella settimana dal 3 al 9 marzo c’è stato un complessivo peggioramento del quadro epidemiologico e un affollamento allarmante degli ospedali. Per quanto riguarda i positivi, rispetto alla settimana precedente c’è stato un aumento di casi ogni 100 mila abitanti in 15 Regioni. In dettaglio, rispetto alla settimana precedente, si sono registrati questi aumenti: Decessi: 2.191 (+12,9%) Terapia intensiva: +429 (+18,4%) Ricoverati con sintomi: +2.823 (+14,4%) Isolamento domiciliare: +44.635 (10,9%) Nuovi casi: 145.659 (+18,2%) Casi attualmente positivi: +47.887 (+11,1%) Come spiegato dallo stesso presidente Nino Cartabellotta, «da treconsecutive si registra il progressivo incremento dei nuovi casi con inversione di ...