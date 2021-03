Coronavirus Italia, probabile cambio di colore per alcune regioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Coronavirus: probabile cambio di colore per Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Trentino e Abruzzo. Circa 30 milioni gli Italiani soggetti alle restrizioni Coronavirus: il Ministro della Salute Roberto Speranza domani, come ogni venerdì, disporrà le nuove ordinanze sui cambi di colore delle regioni, che si basano sul monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e che saranno validi a partire da lunedì 15 marzo. Come detto dal ministro Speranza, le decisioni devono essere sostenute da dati il più possibile aggiornati. Saranno circa 30 milioni gli Italiani soggetti alle restrizioni più severe da lunedì, complice il passaggio automatico in zona rossa per le aree con più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti che dovrebbe essere ... Leggi su zon (Di giovedì 11 marzo 2021)diper Emilia-Romagna, Piemonte, Marche, Trentino e Abruzzo. Circa 30 milioni glini soggetti alle restrizioni: il Ministro della Salute Roberto Speranza domani, come ogni venerdì, disporrà le nuove ordinanze sui cambi didelle, che si basano sul monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e che saranno validi a partire da lunedì 15 marzo. Come detto dal ministro Speranza, le decisioni devono essere sostenute da dati il più possibile aggiornati. Saranno circa 30 milioni glini soggetti alle restrizioni più severe da lunedì, complice il passaggio automatico in zona rossa per le aree con più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti che dovrebbe essere ...

