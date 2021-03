Coronavirus Italia, il bollettino dell’11 marzo 2021: 25.673 nuovi casi e 373 decessi. Tasso di positività al 6,9% (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 25.673 nuovi casi di Coronavirus e 373 i decessi registrati in Italia nelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati sui casi registrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi, decessi e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva. nuovi casi: 25.673 (ieri 22.409) casi testati: 128418 (ieri 122676) Tamponi (diagnostici e di controllo): 372.217 (ieri 361.040) molecolari: 208469 di cui 22268 positivi pari al 10.68% (ieri 9.75%) rapidi: 163748 di cui 3381 positivi pari al 2.06% (ieri 1.58%) Attualmente positivi: 497.350, +10276 (ieri 487.074, +8191 ) Ricoverati: 23.247, +365 (ieri 22.882, +489 ) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.859, +32, 266 nuovi (ieri 2.827, +71, 253 ... Leggi su mediagol (Di giovedì 11 marzo 2021) Sono 25.673die 373 iregistrati innelle ultime 24 ore.In basso i dati aggiornati suiregistrati nelle ultime 24 ore, sul numero di tamponi,e ricoveri nei reparti medici e di terapia intensiva.: 25.673 (ieri 22.409)testati: 128418 (ieri 122676) Tamponi (diagnostici e di controllo): 372.217 (ieri 361.040) molecolari: 208469 di cui 22268 positivi pari al 10.68% (ieri 9.75%) rapidi: 163748 di cui 3381 positivi pari al 2.06% (ieri 1.58%) Attualmente positivi: 497.350, +10276 (ieri 487.074, +8191 ) Ricoverati: 23.247, +365 (ieri 22.882, +489 ) Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.859, +32, 266(ieri 2.827, +71, 253 ...

