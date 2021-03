Coronavirus in Toscana: 20 morti, oggi 11 marzo. E 1.302 nuovi contagi. Vaccinati: oltre 400 mila (Di giovedì 11 marzo 2021) I numeri continuano ad essere preoccupanti. I morti per Coronavirus di oggi, 11 marzo, in Toscana sono 20: 15 uomini e 5 donne con età media di 81 anni. Ed è alta la crifra dei nuovi contagiati: 1.302 (1.252 confermati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico), con età media di 45 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 11 marzo 2021) I numeri continuano ad essere preoccupanti. Iperdi, 11, insono 20: 15 uomini e 5 donne con età media di 81 anni. Ed è alta la crifra deiati: 1.302 (1.252 confermati con tampone molecolare e 50 da test rapido antigenico), con età media di 45 anni (il 18% ha meno di 20 anni, il 20% tra 20 e 39 anni, il 37% tra 40 e 59 anni, il 18% tra 60 e 79 anni, il 7% ha 80 anni o più) L'articolo proviene da Firenze Post.

