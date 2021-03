Coronavirus in Italia, il bollettino delle ultime 24 ore (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenza Coronavirus, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in Italia. Il dato sui decessi nelle ultime 24 ore. Prosegue l’emergenza Coronavirus in Italia. I numeri nel bollettino giornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni. Coronavirus in Italia, il bollettino dell’11 marzo Ancora in crescita i casi in Italia. Sono 25.673 i nuovi contagi nelle ultime 24 ore a fronte di oltre 372mila tamponi. Tasso di positività intorno al 6,8%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,3%. In aumento i decessi (373), gli ingressi in terapia intensiva e la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+5.849) è la regione con più casi seguita da ... Leggi su newsmondo (Di giovedì 11 marzo 2021) Emergenza, gli aggiornamenti sull’andamento dell’epidemia in. Il dato sui decessi nelle24 ore. Prosegue l’emergenzain. I numeri nelgiornaliero fornito dal Ministero della Salute in base ai dati comunicati dalle Regioni.in, ildell’11 marzo Ancora in crescita i casi in. Sono 25.673 i nuovi contagi nelle24 ore a fronte di oltre 372mila tamponi. Tasso di positività intorno al 6,8%. Se si considerano solo i molecolari è del 12,3%. In aumento i decessi (373), gli ingressi in terapia intensiva e la pressione sui servizi sanitari. La Lombardia (+5.849) è la regione con più casi seguita da ...

Advertising

Ettore_Rosato : Un anno fa l'Oms dichiarava il #coronavirus #pandemia,una parola alla quale non eravamo abituati e,soprattutto,prep… - SkyTG24 : Coronavirus, i 10 Paesi con più casi in 24 ore: Usa in testa, l’Italia è al quarto posto - RaiNews : L'accordo prevede che una parte della produzione dei vaccini venga fatta in Usa e in Italia, nello stabilimento di… - Corriere : Il bollettino Salgono ancora casi e vittime: 25.673 nuovi contagi e 373 morti. Tasso di positività al 6,2% - ENRICO27218318 : RT @mafronte: @gecgreek @dancherous @stanzaselvaggia perché Covid-2019 sta per Coronavirus disease, ovvero: malattia da coronavirus (2019 p… -