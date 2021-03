Coronavirus | in Italia crescono ancora i nuovi positivi | 25 673 Le vittime sono 373

(Di giovedì 11 marzo 2021) I dati del ministero della Sanità. Percentuale/tamponi al 6,9%, in crescita rispetto al 6,2% di ieri

Effettuati 372.217 tamponi, tasso di positività al 6,9%. Aumentano i ricoveri in terapia intensiva Sono 25.673 i contagi da coronavirus in Italia oggi, 11 marzo, secondo il bollettino della Protezione Civile pubblicato dal ministero della Salute. Da ieri sono stati registrati altri 373 morti, che portano il totale a 101. In Italia si registrano oggi 25.673 (ieri 22.409) nuovi contagi da Covid - 19 a fronte di 372.217 tamponi eseguiti. Le persone decedute sono 373 (ieri 332). I morti dall'inizio della pandemia sono 101.