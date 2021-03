Coronavirus | il Piemonte verso la zona rossa | ' Rt | incidenza e pressione ospedaliera oltre la soglia limite'

(Di giovedì 11 marzo 2021) ilad un passo dalla. I dati del contagio nella Regione non lasciano grandi speranze: tutti i valori dei criteri stabiliti per la ripartizione in zone sonola...

In attesa del bollettino Covid di oggi - con i nuovi contagi da, i morti e i tamponi effettuati regione per regione - si continua a discutere della ... cone Lombardia che ...Basilicata In Basilicata - che dallo scorso primo marzo è zona rossa - ieri sono stati analizzati 1.805 tamponi molecolari: 154 sono risultati positivi ale di questi 150 appartengono a ...Coronavirus, il Piemonte ad un passo dalla zona rossa. I dati del contagio nella Regione non lasciano grandi speranze: tutti i valori dei criteri stabiliti per la ripartizione in zone sono oltre la ...Il provvedimento si è reso necessario in seguito al repentino aumento di contagi di Covid-19; è l’unico Comune “rosso” della provincia di Vercelli, mentre in Piemonte complessivamente sono 23 i comuni ...