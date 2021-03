Advertising

Coronavirus, Piemonte verso la zona rossa: cosa cambierà dalla prossima settimana - Coronavirus, il Piemonte verso la zona rossa: l'indice Rt a 1,41 - Emergenza Coronavirus - In Piemonte sospesi i ricoveri no Covid in tutti gli ospedali...

"LRt inè salito al 1.41. Non abbiamo ancora il report ma da Roma l'Iss ci ha anticipato ... con misure e regole più restrittive per contrastare la diffusione del, sulla base delle ...... l'Ordine dei medici di Torino che sottolinea "la situazione epidemiologica attuale in... "in Toscana i dati sul contagio delsono in incremento, ma la curva sembra che tenda ...Escluse le urgenze e i ricoveri oncologici sono temporaneamente sospesi tutti i ricoveri no Covid in tutti gli ospedali piemontesi. L’Unità di crisi ha dato nelle ultime ore questa disposizione alle A ...La notizia che si attendeva da giorni, sta per diventare ufficiale. Il Piemonte si avvia a diventare Zona Rossa. L'Istituto Superiore di Sanità, in attesa del pre report, ha comunicato poco fa alla Re ...