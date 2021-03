Coronavirus, i nuovi positivi superano quota 25 mila. In 24 ore 373 vittime. Il tasso di positività sfiora il 7% (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bollettino dell’11 marzo Sono +25.673 i casi di Coronavirus in tutta Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano +22.409, il giorno prima +19.749. Il totale dei contagi in Italia, dall’inizio della pandemia, sale a 3.149.017. Il numero dei decessi oggi è di 373 contro i 332 di ieri, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I decessi, dall’inizio del monitoraggio, sono arrivati a quota 101.184. Le persone attualmente positive, invece, oggi sono 497.350 (ieri 487.074, +10.276). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+5.849), Campania (+2.981) ed Emilia-Romagna (+2.845). La situazione negli ospedali italiani Le persone ricoverate per Covid negli ospedali italiani oggi sono 23.247 (ieri 22.822, +365) mentre in terapia intensiva si segnalano 2.859 pazienti (ieri 2.827, +32). ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Il bollettino dell’11 marzo Sono +25.673 i casi diin tutta Italia nelle ultime 24 ore. Ieri erano +22.409, il giorno prima +19.749. Il totale dei contagi in Italia, dall’inizio della pandemia, sale a 3.149.017. Il numero dei decessi oggi è di 373 contro i 332 di ieri, stando all’ultimo bollettino della Protezione Civile e del ministero della Salute. I decessi, dall’inizio del monitoraggio, sono arrivati a101.184. Le persone attualmente positive, invece, oggi sono 497.350 (ieri 487.074, +10.276). Le regioni con il maggior incremento di casi giornalieri sono Lombardia (+5.849), Campania (+2.981) ed Emilia-Romagna (+2.845). La situazione negli ospedali italiani Le persone ricoverate per Covid negli ospedali italiani oggi sono 23.247 (ieri 22.822, +365) mentre in terapia intensiva si segnalano 2.859 pazienti (ieri 2.827, +32). ...

