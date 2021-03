Coronavirus, i dati – Oltre 25mila contagi con 372mila tamponi: il tasso di positività sale al 6,9%. Altri 373 morti (Di giovedì 11 marzo 2021) Aumentano e superano quota 25mila i contagi giornalieri da Coronavirus in Italia, mentre ieri erano stati 22.409, a fronte di 372.217 tamponi molecolari e antigenici effettuati, secondo i dati del ministero della Salute, contro i 361.040 di ieri. Così il tasso di positività continua a salire fino al 6,9%, 0,7 punti percentuali in più rispetto a ieri, quando era al 6,2%. Nelle ultime 24 ore sono state 373 le vittime, anch’esse in aumento rispetto alle 332 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 marzo 2021) Aumentano e superano quotagiornalieri dain Italia, mentre ieri erano stati 22.409, a fronte di 372.217molecolari e antigenici effettuati, secondo idel ministero della Salute, contro i 361.040 di ieri. Così ildicontinua a salire fino al 6,9%, 0,7 punti percentuali in più rispetto a ieri, quando era al 6,2%. Nelle ultime 24 ore sono state 373 le vittime, anch’esse in aumento rispetto alle 332 di ieri. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

