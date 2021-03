Coronavirus, Galliani e Marotta ricoverati in ospedale a Milano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il calcio italiano è in ansia per le condizioni di Adriano Galliani e Beppe Marotta, entrambi ricoverati a Milano in seguito alla positività al Coronavirus riscontrata nelle scorse settimane. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore sia l’amministratore delegato del Monza che quello dell’Inter sono stati costretti al ricovero in due differenti nosocomi milanesi. Galliani infatti si trova al San Raffaele ed è seguito dal dottor Zangrillo, lo stesso che a settembre aveva avuto in cura Silvio Berlusconi. Marotta invece si trova all’Humanitas di Rozzano. Ad ogni modo sia le condizioni di Galliani che quelle di Marotta sarebbero in miglioramento: entrambi i pazienti rispondono bene alle terapie e si dimostrano ... Leggi su sportface (Di giovedì 11 marzo 2021) Il calcio italiano è in ansia per le condizioni di Adrianoe Beppe, entrambiin seguito alla positività alriscontrata nelle scorse settimane. Stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, nelle ultime ore sia l’amministratore delegato del Monza che quello dell’Inter sono stati costretti al ricovero in due differenti nosocomi milanesi.infatti si trova al San Raffaele ed è seguito dal dottor Zangrillo, lo stesso che a settembre aveva avuto in cura Silvio Berlusconi.invece si trova all’Humanitas di Rozzano. Ad ogni modo sia le condizioni diche quelle disarebbero in miglioramento: entrambi i pazienti rispondono bene alle terapie e si dimostrano ...

Advertising

Corriere : Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus - rtl1025 : ?? L'amministratore delegato dell'#Inter Giuseppe Marotta e l'omologo del #Monza Adriano #Galliani sono entrambi ric… - Eurosport_IT : Adriano Galliani ricoverato in via precauzionale, due settimane dopo aver contratto il #COVID19 ??? - EternoRN93 : RT @Corriere: Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus - Alpj90 : RT @Corriere: Adriano Galliani e Beppe Marotta ricoverati in ospedale per coronavirus -