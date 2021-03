Coronavirus, fino a 30 milioni di italiani in zona rossa da lunedì. A rischio almeno sei Regioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriveranno domani 12 marzo, come ogni venerdì, le nuove ordinanze del Ministero della Salute sui cambi di colore delle Regioni, che si basano sul monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e che saranno validi a partire da lunedì 15 marzo. L’aumento dei casi di Covid causato dalle varianti e la conseguente pressione sugli ospedali sta trascinando tutta l’Italia verso misure più rigide. E, a partire dalla prossima settimana, il bilancio salirà ulteriormente. Secondo la Repubblica, saranno circa 30 milioni gli italiani soggetti alle restrizioni più severe da lunedì, complice il passaggio automatico in zona rossa per le aree con più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti che dovrebbe essere inserito nel prossimo provvedimento allo studio del governo. Il Lazio ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Arriveranno domani 12 marzo, come ogni venerdì, le nuove ordinanze del Ministero della Salute sui cambi di colore delle, che si basano sul monitoraggio dell’Istituto superiore di sanità e che saranno validi a partire da15 marzo. L’aumento dei casi di Covid causato dalle varianti e la conseguente pressione sugli ospedali sta trascinando tutta l’Italia verso misure più rigide. E, a partire dalla prossima settimana, il bilancio salirà ulteriormente. Secondo la Repubblica, saranno circa 30glisoggetti alle restrizioni più severe da, complice il passaggio automatico inper le aree con più di 250 contagi ogni 100 mila abitanti che dovrebbe essere inserito nel prossimo provvedimento allo studio del governo. Il Lazio ...

