Coronavirus, arriva la stretta del Viminale sulla movida: cosa cambia e quali sono le nuove regole (Di giovedì 11 marzo 2021) Con la circolare rilasciata dal Viminale presieduto da Luciana Lamorgese, quasi mezza Italia assisterà a una stretta sulle regole della movida, per contenere la diffusione del contagio da Coronavirus. Le misure, più rigide, sono un’integrazione all’ultimo Dpcm pubblicato dal governo Draghi il 2 marzo scorso e in vigore dal 6. L’obiettivo sarà evitare qualsiasi forma di assembramento e limitare i contatti sociali con persone esterne al proprio nucleo familiare. Naturalmente sono previste nuove regole e controlli più stringenti soprattutto nel weekend. L’intervento del ministero degli Interno si è reso necessario «a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del passaggio a una ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 marzo 2021) Con la circolare rilasciata dalpresieduto da Luciana Lamorgese, quasi mezza Italia assisterà a unasulledella, per contenere la diffusione del contagio da. Le misure, più rigide,un’integrazione all’ultimo Dpcm pubblicato dal governo Draghi il 2 marzo scorso e in vigore dal 6. L’obiettivo sarà evitare qualsiasi forma di assembramento e limitare i contatti sociali con persone esterne al proprio nucleo familiare. Naturalmenteprevistee controlli più stringenti soprattutto nel weekend. L’intervento del ministero degli Interno si è reso necessario «a seguito di recenti episodi di assembramento verificatisi in alcuni grandi capoluoghi nell’imminenza del passaggio a una ...

