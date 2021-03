Coronavirus, a Firenze rilevata la variante indiana su infermiera vaccinata, più di 300 le segnalazioni (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Covid-19 continua a mietere vittime in tutto il mondo, diffondendosi a larga scala in diverse varianti. Dopo quelle note come l’inglese, l’africana e la brasiliana, è stata rilevata anche una variante indiana, giunta in Italia. La variante inglese rinvenuta in Toscana Il primo caso è stato registrato a Firenze, segnalato dal presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di Firenze, Piero Dattolo, che si espresso in merito dicendo: “Gli attuali vaccini purtroppo sembrano non siano in grado di bloccarla. Prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti che si formano a seguito della vaccinazione non riescono ad offrire protezione contro questa particolare variante. Ad ora la nostra preoccupazione maggiore deve quindi essere ... Leggi su periodicoitaliano (Di giovedì 11 marzo 2021) Il Covid-19 continua a mietere vittime in tutto il mondo, diffondendosi a larga scala in diverse varianti. Dopo quelle note come l’inglese, l’africana e la brasiliana, è stataanche una, giunta in Italia. Lainglese rinvenuta in Toscana Il primo caso è stato registrato a, segnalato dal presidente dell’Ordine dei medici e odontoiatri di, Piero Dattolo, che si espresso in merito dicendo: “Gli attuali vaccini purtroppo sembrano non siano in grado di bloccarla. Prove di laboratorio hanno dimostrato come gli anticorpi neutralizzanti che si formano a seguito della vaccinazione non riescono ad offrire protezione contro questa particolare. Ad ora la nostra preoccupazione maggiore deve quindi essere ...

