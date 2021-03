Coronavirus, 3 morti e 252 casi nel Foggiano. In Puglia oltre 1.600 nuovi positivi, mai così tanti dall'inizio dell'anno (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua a salire senza sosta la curva dei contagi in Puglia. Sono 1.634 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid - 19 registrati oggi, su un totale di 10.938 tamponi: 725 in provincia di ... Leggi su foggiatoday (Di venerdì 12 marzo 2021) Continua a salire senza sosta la curva dei contagi in. Sono 1.634 idità all'infezione da Covid - 19 registrati oggi, su un totale di 10.938 tamponi: 725 in provincia di ...

