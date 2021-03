Corona virus: Italia, 497350 attualmente positivi a test (+10276 in un giorno) con 100811 decessi (332) e 2535483 guariti (13752). Totale di 3149017 casi (25673) Dati della protezione civile: effettuati 372217 tamponi (Di giovedì 11 marzo 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 497350 attualmente positivi a test (+10276 in un giorno) con 100811 decessi (332) e 2535483 guariti (13752). Totale di 3149017 casi (25673) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 372217 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 11 marzo 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(332) e).di) proviene da Noi Notizie..

