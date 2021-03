Corona riceve la notizia e tenta il suicidio in diretta VIDEO

(Di giovedì 11 marzo 2021) Fabriziodeve tornare in carcere. Lo ha deciso il tribunale di Sorveglianza di Milano revocando i domiciliari: dopo aver saputo lal'ex paparazzo si è ferito al braccio, pubblicando foto esui social. "Adesso vi faccio vedere come si combatte l'ingiustizia. Pronto a dare la mia vita in questo paese ingiusto": ha scrittosulla sua pagina Instagram, pubblicando la foto della sua faccia ricoperta di sangue. #A FINE ARTICOLO Lo sfogo è rivolto ai due procuratori che hanno chiesto il suo ritorno dietro le sbarre: "Dottoressa Corti (si riferisce al giudice Marina Corti), Lamanna (il procuratore generale Antonio Lamanna) questo è solo l'inizio. Quanto è vero dio che sacrificherò la mia vita per togliervi da quelle sedie. Che venga il ...

Advertising

laparisienne11_ : RT @nerolovelace: Comunque praticamente Harry riceve minacce di morte e gli tolgono la scorta, gli tagliano i fondi, pur essendo che ha fa… - nerolovelace : Comunque praticamente Harry riceve minacce di morte e gli tolgono la scorta, gli tagliano i fondi, pur essendo che… - giord97 : Il vescovo di Sanremo che si lamenta del premio dato a Fiorello per la scema con la corona di spine ?? Solo in Itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Corona riceve

Il Sole 24 ORE

... poi arriva il rock dei Maneskin e il frontman Damiano, come nella sera precedente,il ... Fiorello show con Achille Laurodi spine, tunica nera, rossetto livido, Fiorello partecipa - ...... Non mettiamoli in pausa" -il premio. I Big Non sono ancora fatti i giochi per la vittoria ... insieme a Fiorello che si presenta vestito con mantello nero edi spine in testa, sempre ...Lunedì 15 marzo inizieranno alcune nuove fasi del piano vaccinale della Regione Piemonte. Vaccini per persone estremamente vulnerabili e conviventi. Sempre lunedì 15 marzo partirà la prenotazione dell ...Caserta – Terza archiviazione in pochi giorni per il sindaco di Marcianise (Caserta) Antonello Velardi, che era stato accusato di essersi appropriato della corona d’oro posta sul capo della statua del ...