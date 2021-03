Contratti a tempo determinato: proroga senza causale anche per somministrazione (Di giovedì 11 marzo 2021) Sino al 31 marzo 2021 i Contratti a tempo determinato sotto forma di rapporti di somministrazione possono essere prorogati o rinnovati una sola volta ed entro il limite massimo di dodici mesi, senza il ricorso alle causali di legge. È quanto afferma il Ministero del lavoro nella risposta all’interpello numero 2 del 3 marzo 2021, con cui il dicastero si è pronunciato sull’estensione, ai Contratti di somministrazione, della deroga straordinaria prevista dal Decreto “Agosto” sino al 31 dicembre 2020 e successivamente prorogata, ad opera della Manovra 2021, al 31 marzo prossimo. Ricordiamo infatti che, con lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto in via ... Leggi su leggioggi (Di giovedì 11 marzo 2021) Sino al 31 marzo 2021 isotto forma di rapporti dipossono essereti o rinnovati una sola volta ed entro il limite massimo di dodici mesi,il ricorso alle causali di legge. È quanto afferma il Ministero del lavoro nella risposta all’interpello numero 2 del 3 marzo 2021, con cui il dicastero si è pronunciato sull’estensione, aidi, della deroga straordinaria prevista dal Decreto “Agosto” sino al 31 dicembre 2020 e successivamenteta, ad opera della Manovra 2021, al 31 marzo prossimo. Ricordiamo infatti che, con lo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali durante l’emergenza epidemiologica da COVID-19, il legislatore ha introdotto in via ...

