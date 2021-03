Confindustria Avellino | aziende irpine pronte a vaccinare dipendenti e familiari

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 11 marzo 2021) In una recente intervista al quotidiano La Repubblica, il Presidente Carlo Bonomi ha affrontato i temi di maggior rilievo per il nostro Paese, primo fra tutti l’emergenza sanitaria. “Siamo disposti a mettere le fabbriche a disposizione delle comunità territoriali nell’ambito del piano nazionale delle vaccinazioni. Abbiamo già inviato una nostra proposta operativa a Palazzo Chigi” – ha affermato Bonomi. E in Irpinia lesi sono già organizzate. In particolare, la Cofren società del gruppo Wabtec, multinazionale specializzata nella fornitura globale di attrezzature, sistemi, soluzioni e servizi per il trasporto ferroviario, come riferisce l’Amministratore Delegato e Direttore Generale Vittorio De Soccio, ha già ha elaborato un piano per effettuare la vaccinazione per i suoie le loro famiglie all’interno della propria struttura ...