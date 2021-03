Conferenza stampa Italiano: «Con l’Atalanta proveremo a riproporre la prestazione dell’andata» (Di giovedì 11 marzo 2021) Vincenzo Italiano ha parlato alla vigilia di Atalanta-Spezia Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della trasferta contro l’Atalanta. ATTEGGIAMENTO – «All’andata penso che, anche se è finita 0-0, sia stata una partita bellissima, combattuta a viso aperto con occasioni da una parte e dell’altra. È stata una gara bella e penso che debba essere quello il nostro atteggiamento anche domani. Siamo stati sempre attenti, sempre concentrati, abbiamo cercato di limitare al massimo uno squadrone come l’Atalanta e cercheremo almeno dal punto di vista dell’atteggiamento di riproporre quel tipo di gara». SALVEZZA – «Ci aspettavamo di lottare, di soffrire ed essere sempre lì a galleggiare in quelle situazioni di classifica. Esser ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Vincenzoha parlato alla vigilia di Atalanta-Spezia Vincenzo, allenatore dello Spezia, ha parlato inalla vigilia della trasferta contro. ATTEGGIAMENTO – «All’andata penso che, anche se è finita 0-0, sia stata una partita bellissima, combattuta a viso aperto con occasioni da una parte e dell’altra. È stata una gara bella e penso che debba essere quello il nostro atteggiamento anche domani. Siamo stati sempre attenti, sempre concentrati, abbiamo cercato di limitare al massimo uno squadrone comee cercheremo almeno dal punto di vista dell’atteggiamento diquel tipo di gara». SALVEZZA – «Ci aspettavamo di lottare, di soffrire ed essere sempre lì a galleggiare in quelle situazioni di classifica. Esser ...

Nuovo Dpcm Draghi: oggi vertice con le Regioni. Le novità su lockdown e zona rossa ... ha criticato oggi Draghi: "Ci aspettavamo un cambiamento di rotta , se poi abbiamo i Dpcm come Conte, anticipati alla stampa quotidiana come succede da ieri per la Conferenza delle Regioni di ...

Serafino convoca una conferenza stampa lunedì 15 marzo Riviera Oggi Bce: Lagarde, non perseguiamo yield control, ma condizioni finanziamento favorevoli (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - "Non perseguiamo una politica di yield control ma il nostro obiettivo e' garantire condizioni di finanziamento favorevoli". Lo ha detto la presidente ...

Bce: Lagarde, decisione su aumento acquisti presa all'unanimita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 11 mar - La decisione di effettuare acquisti in ambito Pepp a un ritmo significativamente piu' alto nel secondo trimestre rispetto al primo e' stata presa all' ...

