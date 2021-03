Conferenza stampa Gasperini: «Giochiamo un buon calcio. Lo Spezia è un bell’esempio» (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta-Spezia Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. Spezia – «Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà rispetto all’Inter. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel calcio. Lo Spezia sta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un bell’esempio, mi sono divertito a vedere lo Spezia. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla, giocano con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile». EUROPA ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 marzo 2021) Gian Pieroha parlato alla vigilia di Atalanta-Gian Piero, allenatore dell’Atalanta, ha parlato inalla vigilia della partita contro lo– «Con losarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà rispetto all’Inter. Comunque siamo soddisfatti, la squadra è concentrata ed è sul pezzo, gioca un bel. Losta cercando la salvezza attraverso il gioco. È un, mi sono divertito a vedere lo. Da parte mia è encomiabile quello che stanno facendo, traggo delle indicazioni e vedo una bella squadra. Gestiscono bene la palla, giocano con sicurezza. Andare a prendergli la palla non è facile». EUROPA ...

Conferenza stampa Gasperini: "Giochiamo un buon calcio. Lo Spezia è un bell'esempio" Gian Piero Gasperini ha parlato alla vigilia di Atalanta - Spezia Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro lo Spezia. SPEZIA - "Con lo Spezia sarà una partita diversa, ci saranno altre difficoltà rispetto all'Inter. Comunque siamo soddisfatti, la squadra ...

Atalanta, Gasperini in conferenza: "Zapata? Ieri stava bene. Sarà convocato" Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto in occasione della conferenza stampa in vista della partita di domani contro lo Spezia. Queste le sue dichiarazioni. "I migliori in Europa ...

