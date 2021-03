“Condizioni inaccettabili”. Amazon, indetto il primo sciopero nazionale dell’intera filiera (Di giovedì 11 marzo 2021) Verrebbe da dire: era ora. primo sciopero nazionale di tutta la filiera Amazon. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per il 22 marzo lo stop di 24 ore che coinvolgerà tutti i lavoratori, dagli addetti agli hub e ai magazzini, a quelli della logistica e dello stoccaggio fino ai driver delle società in appalto (i corrieri che consegnano per Amazon). “Lunedì 22 marzo sciopero generale di 24 ore dei dipendenti diretti dei magazzini e degli hub, cui è applicato il contratto nazionale della logistica e di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci della filiera Amazon in Italia”, spiegano in una nota ... Leggi su ilparagone (Di giovedì 11 marzo 2021) Verrebbe da dire: era ora.di tutta la. I sindacati Filt Cgil, Fit Cisl e Uiltrasporti hanno proclamato per il 22 marzo lo stop di 24 ore che coinvolgerà tutti i lavoratori, dagli addetti agli hub e ai magazzini, a quelli della logistica e dello stoccaggio fino ai driver delle società in appalto (i corrieri che consegnano per). “Lunedì 22 marzogenerale di 24 ore dei dipendenti diretti dei magazzini e degli hub, cui è applicato il contrattodella logistica e di tutti i lavoratori e le lavoratrici delle aziende di fornitura in appalto di servizi di logistica, movimentazione e distribuzione delle merci dellain Italia”, spiegano in una nota ...

