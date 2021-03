Concorso straordinario, nuove ordinanze TAR per prove suppletive di candidati che non hanno potuto partecipare causa Covid (Di giovedì 11 marzo 2021) Concorso straordinario per il ruolo: le prove del bando DD n. 510 del 23 aprile si sono concluse il 19 febbraio, e alcuni USR stanno pubblicando i primi risultati. C'è però ancora da affrontare la problematica relativa alle prove suppletive, disposte ordinanze del TAR Lazio e del Consiglio di Stato per i ricorrenti che non hanno potuto partecipare per motivi legati al Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 11 marzo 2021)per il ruolo: ledel bando DD n. 510 del 23 aprile si sono concluse il 19 febbraio, e alcuni USR stanno pubblicando i primi risultati. C'è però ancora da affrontare la problematica relativa alle, dispostedel TAR Lazio e del Consiglio di Stato per i ricorrenti che nonper motivi legati al. L'articolo .

Advertising

PucciarelliLega : Fin dall’inizio di questa emergenza sanitaria la Difesa aveva assunto, con un concorso straordinario, ulteriori uff… - GazzettaDellaSc : Concorso straordinario, anno di servizio dal 1° febbraio al termine degli scrutini. Le condizioni per non essere es… - orizzontescuola : Concorso straordinario, anno di servizio dal 1° febbraio al termine degli scrutini. Le condizioni per non essere es… - orizzontescuola : Concorso straordinario per il ruolo, nuovi risultati prova scritta. AGGIORNATO con Bolzano B017 - TecnicaScuola : Concorso straordinario, ancora nessuna notizia sulle prove suppletive -- -