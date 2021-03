Commenti anti semiti: la punizione esemplare per Meyers Leonard di Miami (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Un termine così offensivo non ha posto nell'Nba e nella nostra società'. Comincia così un duro comunicato con cui il Commissioner Adam Silver annuncia una punizione esemplare per Meyers Leonard, il ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 11 marzo 2021) 'Un termine così offensivo non ha posto nell'Nba e nella nostra società'. Comincia così un duro comunicato con cui il Commissioner Adam Silver annuncia unaper, il ...

Ultime Notizie dalla rete : Commenti anti Commenti anti semiti: la punizione esemplare per Meyers Leonard di Miami Ieri ha parlato coi rappresentanti della Anti - Defamation League per comprendere meglio l'impatto delle sue parole: accettiamo che sia sinceramente pentito. Abbiamo ribadito a Meyers che commenti ...

Commenti anti semiti: la punizione esemplare per Meyers Leonard di Miami La Gazzetta dello Sport

