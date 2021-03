Come si può fare una transizione ecologica senza mettere al centro il mare? (Di giovedì 11 marzo 2021) Ottomila chilometri di coste, trentadue Aree Marine Protette, nove arcipelaghi, ventisette isole minori abitate, oltre cinquecento porti e approdi e 200.000 imprese blu, pari al 3% del PIL nazionale: questo il valore economico del mare in Italia, un immenso patrimonio inesistente nei progetti della bozza del PNRR approvata dal consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021, così Come risulta inesistente la tutela della biodiversità. Sulla mancanza di temi ambientali e in particolar modo del mare, abbiamo da subito espresso profonda preoccupazione. Inoltre, dalla chiusura nel 1993 del ministero della Marina Mercantile le istanze legate al mare sono state divise in sette ministeri ed è mancata una vera politica integrata per la gestione del mare. Per questo Rosalba Giugni e Ferdinando Boero, rispettivamente ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 marzo 2021) Ottomila chilometri di coste, trentadue Aree Marine Protette, nove arcipelaghi, ventisette isole minori abitate, oltre cinquecento porti e approdi e 200.000 imprese blu, pari al 3% del PIL nazionale: questo il valore economico delin Italia, un immenso patrimonio inesistente nei progetti della bozza del PNRR approvata dal consiglio dei Ministri del 12 gennaio 2021, cosìrisulta inesistente la tutela della biodiversità. Sulla mancanza di temi ambientali e in particolar modo del, abbiamo da subito espresso profonda preoccupazione. Inoltre, dalla chiusura nel 1993 del ministero della Marina Mercantile le istanze legate alsono state divise in sette ministeri ed è mancata una vera politica integrata per la gestione del. Per questo Rosalba Giugni e Ferdinando Boero, rispettivamente ...

