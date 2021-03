Come si è finanziata la politica italiana nel 2020 (Di giovedì 11 marzo 2021) (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Secondo i dati raccolti dall’associazione Transparency International Italia, nel 2020 circa 21 milioni di euro sono stati donati a politici, partiti e associazioni politiche da parte di privati e aziende. Rispetto al 2019 è stato registrato un calo delle donazioni di circa 6 milioni di euro, quando il totale delle donazione aveva raggiunto i 27 milioni. Al primo posto per donazioni raccolte troviamo il Movimento 5 stelle, con quasi 8 milioni di euro di contributi incassati. Al secondo e terzo posto rispettivamente la Lega, con oltre 6 milioni, e il Partito Democratico, con 2 milioni. Circa l’80% dei contributi deriva da donazioni parlamentari – oltre 17 milioni di euro – mentre tra i donatori privati più importanti si trova l’imprenditore Lupo Rattazzi – presidente della compagnia aerea Neos ... Leggi su wired (Di giovedì 11 marzo 2021) (Photo by Andreas SOLARO / AFP) (Photo by ANDREAS SOLARO/AFP via Getty Images)Secondo i dati raccolti dall’associazione Transparency International Italia, nelcirca 21 milioni di euro sono stati donati a politici, partiti e associazioni politiche da parte di privati e aziende. Rispetto al 2019 è stato registrato un calo delle donazioni di circa 6 milioni di euro, quando il totale delle donazione aveva raggiunto i 27 milioni. Al primo posto per donazioni raccolte troviamo il Movimento 5 stelle, con quasi 8 milioni di euro di contributi incassati. Al secondo e terzo posto rispettivamente la Lega, con oltre 6 milioni, e il Partito Democratico, con 2 milioni. Circa l’80% dei contributi deriva da donazioni parlamentari – oltre 17 milioni di euro – mentre tra i donatori privati più importanti si trova l’imprenditore Lupo Rattazzi – presidente della compagnia aerea Neos ...

